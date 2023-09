Un regalo davvero importante attende gli utenti che oggi decidono di richiedere la TIM Power Super Easy, una promozione che vuole riservare l’accesso a contenuti decisamente interessanti, richiedendo in cambio un esborso mensile davvero minimo.

La promozione è oggi disponibile direttamente sul sito ufficiale di TIM, a specifiche condizioni contrattuali: è a tutti gli effetti una operator attack che richiede la portabilità del numero telefonico originario, ciò sta a significare che può essere richiesta solamente da coloro che sono in uscita da Iliad o anche da uno dei tanti MVNO presenti sul territorio. Il costo iniziale da versare corrisponde esattamente a 25 euro, di cui però 20 euro sono già di traffico residuo.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivendovi subito a questo link.

TIM da pazzi con la promozione a 7 euro

Gli utenti che la vorranno richiedere devono prima di tutto sapere che la promozione non prevede il pagamento del primo mese, così sarà possibile fruirne gratuitamente per i primi 30 giorni, pagando i 7,99 euro al mese solo dal secondo rinnovo. Tutto questo per godere di ben 150 giga di internet alla velocità del 4G+, passando anche per illimitati minuti e SMS utilizzabili verso chiunque.

I fortunati utenti che hanno attiva una promozione TIM Fibra Unica Power, al contrario, potranno godere della navigazione in 5G illimitata anche da mobile, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. La richiesta di attivazione, come anticipato, è possibile solo tramite il sito ufficiale, non sono previsti vincoli contrattuali di durata.