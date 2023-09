WhatsApp ha lavorato con grande impegno in questi ultimi mesi per arricchire la sua piattaforma attraverso aggiornamenti e tool a lungo richiesti dal pubblico. Se c’è un fronte dove gli sviluppatori della piattaforma di casa Meta sono particolarmente attenti però è quello relativo alla sicurezza. Per assicurare una sicurezza sempre maggiore a tutti gli utenti, in prospettiva futura il gruppo della chat si concentrerà sempre di più un prossimo upgrade.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

Le indiscrezioni relative all’ultimo upgrade in casa WhatsApp arrivano direttamente dal portale WABetaInfo. Secondo i leaker, il prossimo aggiornamento della piattaforma non dovrebbe riguardare la versione per smartphone, ma bensì l’estensione desktop della chat, ossia WhatsApp Web. In linea con quanto previsto con la versione mobile, anche sui dispositivi fissi gli utenti saranno in grado di difendere le loro conversazioni con una password aggiuntiva.

Attraverso il nuovo aggiornamento, in primo luogo WhatsApp inserirà la funzione di blocca schermo con la possibilità di nascondere tutte le conversazioni della piattaforma ogni qual volta ci sarà una fase di standby del dispositivo. Successivamente al blocca schermo, su base ovviamente base facoltativa, gli utenti – per mezzo del menù Impostazioni – avranno la possibilità di impostare una password per sbloccare l’accesso ai contenuti della piattaforma di messaggistica.

Non ci sono ancora notizie certe relativamente a questo aggiornamento, ma i tempi non dovrebbero essere più ampi di qualche settimana. L’obiettivo di questo upgrade per gli sviluppatori è quello di proteggere definitivamente tutte le chat di WhatsApp, sia su mobile su desktop.