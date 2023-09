La piattaforma Amazon sta proponendo ad un prezzo super interessante MacBook Air 2022.

Il dispositivo è proposto in diversi colori: grigio siderale, argento, galassia e mezzanotte. Ricordiamoci insieme le caratteristiche tecniche del MacBook.

MacBook Air 2022 ad un super prezzo su Amazon

Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi. Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte. Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple. A questo link lo potete acquistare al prezzo di 1.426.67 euro.