Evoluzione delle emoji, in arrivo delle novità tutte da scoprire

L’evoluzione delle emoji continua senza sosta, e Unicode Consortium ha recentemente approvato una serie di nuovi caratteri emoji che faranno la loro comparsa sugli smartphone a partire dal 2024. Queste nuove aggiunte sono destinate a diventare parte integrante della comunicazione digitale, arricchendo ulteriormente il linguaggio delle emoji che molti di noi utilizzano quotidianamente.

Evoluzione delle emoji: tutte le novità in arrivo

Tra le nuove emoji approvate con la versione Unicode 15.1, troviamo una serie di simboli e rappresentazioni che rispecchiano diverse sfaccettature della vita e della cultura. Alcune delle emoji più interessanti includono una fenice, simbolo di rinascita e trasformazione; un lime, che potrebbe rappresentare freschezza o riferimenti culinari; e un fungo commestibile, che potrebbe avere connotazioni sia gastronomiche che legate alla natura. Inoltre, sono state introdotte nuove emoji che rappresentano gesti e movimenti, come lo scuotimento della testa in senso verticale (equivalente a un cenno di assenso) e lo scuotimento della testa in senso orizzontale (equivalente a un cenno di diniego). Un’altra emoji notevole è quella della catena spezzata, che potrebbe simboleggiare la libertà, la rottura o la fine di una connessione.

Oltre a queste, sono state introdotte quattro nuove combinazioni di emoji relative alla famiglia, ampliando la rappresentazione delle dinamiche familiari. Inoltre, alcune emoji esistenti relative alle persone sono state aggiornate per includere specifiche direzionali, come “rivolto a destra” o “rivolto a sinistra”. Queste opzioni di direzione sono applicabili a diverse emoji, tra cui la persona che cammina, quella che corre, quella in ginocchio, e altre relative alla mobilità.

Sebbene l’aggiornamento Unicode 15.1 abbia introdotto un numero di emoji inferiore rispetto ad altri aggiornamenti precedenti, ha anche portato una serie di nuovi caratteri non emoji, particolarmente utili per l’uso in Cina. Dopo l’approvazione di nuove emoji da parte di Unicode Consortium, le aziende, tra cui Apple, iniziano il processo di progettazione grafica per integrarle nei propri sistemi operativi. Pertanto, si prevede che queste nuove emoji verranno implementate in una futura versione di iOS 17. Ricordando le mosse passate di Apple, che ha introdotto nuove emoji con l’aggiornamento iOS 16.4 nel febbraio 2023, è probabile che vedremo queste nuove aggiunte in un periodo simile nel 2024.