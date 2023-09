L’abbiamo atteso per tantissimo tempo, e tra le innumerevoli novità introdotte da Meta nell’ultimo periodo, ecco arrivare anche l’applicazione dedicata per iPad. Una scelta che finalmente apre le porte di WhatsApp anche ai possessori del tablet della mela morsicata, mai troppo gradito, ma soluzione richiesta a gran voce dal pubblico, sopratutto in seguito all’introduzione della modalità multi-dispositivo (che permette quindi di utilizzare lo stesso account su più device).

La novità non è ancora disponibile per tutti, ovvero non è stata rilasciata l’applicazione ufficiale sull’App Store, ma la possiamo considerare ormai in dirittura di arrivo, data la sua comparsa su TestFlight, una piattaforma ufficiale dalla quale gli utenti possono scaricare sui propri dispositivi iOS delle applicazioni in versioni beta.

WhatsApp, finalmente una bella notizia

Se non volete attendere oltre, e volete scaricarla subito sul vostro dispositivo mobile, vi spieghiamo come dovete fare. Prima di tutto dovete installare TestFlight sull’iPhone, ed aderire al programma di testing di WhatsApp. Fatto questo potete avviare la beta dall’iPad, collegando poi l’account seguendo la solita modalità: premete su dispositivi collegati e collega dispositivo, inquadrando il codice QR mostrato a schermo.

A questo punto tutto sarà sincronizzato alla perfezione, e potrete iniziare finalmente ad utilizzare l’app di WhatsApp su iPad. Al momento non sappiamo quando la versione stabile verrà resa ufficialmente disponibile, vi aggiorneremo il prima possibile, ma già che vi sia l’idea, è una buonissima cosa.