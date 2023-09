iPhone 15, tutte le offerte per averli quasi GRATIS con Iliad e TIM

Il fenomeno del momento è rappresentato sicuramente dai nuovi iPhone 15, ma come bisogna fare per non pagarli tutti in una volta e quindi evitando di svuotare il proprio conto corrente?

Semplice: bisogna affidarsi ai principali gestori mobili della telefonia italiana. Tra questi si distinguono maggiormente Iliad e TIM che propongono ottime offerte mensili per acquistarli.

iPhone 15, la proposta di TIM

Partendo dal colosso per eccellenza nel mondo della telefonia mobile italiana, le occasioni riguardanti i nuovi iPhone 15 sono ghiotte. TIM infatti permette di avere la versione base con taglio di memoria da 128 GB a 33 € al mese per 30 mesi senza anticipo.

Un altro esempio può essere il 15 Plus a 38 € al mese o magari il 15 Pro a 42 € al mese. Oltre a questo c’è anche il 15 Pro Max a 50 € al mese, che in questo caso però parte da 256 GB, taglio di memoria di base per questa versione.

iPhone 15, la proposta di Iliad

Poteva essere da meno Iliad, che consente a tutti di portare a casa gli smartphone in 12 o 20 mesi. Per quanto riguarda l’iPhone 15 da 128 GB, si parte da 81,58 € al mese per 12 mesi, mentre scegliendo la soluzione da 20 rate, il pagamento mensile sarà da 48,95 €.

Passando alle varianti Plus e Pro, il pagamento mensile in 12 mesi sarà rispettivamente di 94,08 e 103,25 €. Scegliendo invece 20 mesi, il Plus costerà 56,45 € al mese mentre il Pro 61,95 € al mese.

Infine ecco il 15 Pro Max che in 12 mesi costerebbe 124,08 € mensili. In 20 mesi invece costerebbe 74,45 € oggi 30 giorni.

Chiaramente sia il caso di Iliad che nel caso di TIM potete decidere anche di acquistare il tutto in un’unica soluzione.