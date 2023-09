State pensando di cambiare operatore telefonico per la vostra casa? Siete stufi di avere una connessione lenta e di spendere troppo? WindTre vi offre la possibilità di navigare con una velocità incredibile grazie a tariffe piene di vantaggi studiate appositamente per farvi risparmiare.

L’operatore ha ampliato il suo portafogli inserendo promozioni per la fibra sia per i nuovi numeri, sia per coloro che sono già clienti. La fibra WindTre vi permetterà di viaggiare online senza limiti in download raggiungendo i 2,5 Gigabit al secondo e in upload i 300 Mbps.

I dettagli delle promo WindTre per la Fibra

Le offerte WindTre Fibra sono diverse ed ognuna è stata creata appositamente per soddisfare ogni vostra esigenza.

La prima tariffa è la Super Fibra Unlimited dedicata a chi Wind sulla linea mobile. Attivando questa promozione avrete la fibra ottica che vi permetterà di navigare ad una velocità in download fino a 2,5 Gigabit al secondo e in upload fino a 100 Mbps illimitatamente. Inoltre, nel pacchetto è incluso un nuovo modem gratuito. Il costo della promo è di 22,99 € al mese al quale dovrete aggiungere la spesa di attivazione di 39,99€.

Potrete anche scegliere WindTre Unlimited Under 36 al prezzo di 25,99 € al mese, invece che 26,99, a cui va aggiunto il costo di attivazione. Come la precedente vi offre una fibra ottica FTTH con la stessa velocità in download ma raggiungendo i 300 Mbit/s in upload e chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili. Anche qui la navigazione è senza limiti ed è inserito un nuovo modem.

L’ultima offerta è Super Fibra Unlimited con navigazione illimitata, modem gratuito, velocità in download sempre fino a 2,5 Gbit/s e in upload fino a 200 Mbit/s. La spesa mensile, in tal caso è di €26,99 al mese.

Ricordiamo di controllare che nella vostra zona sia disponibile la Fibra prima di attivare una qualsiasi offerta e cercare quanto sia affidabile la copertura dell’operatore.