Illusione Ottica, quale animale vedete in questa immagine?

Tornano sul nostro sito le migliori, e più interessanti, illusioni ottiche del web, oggi vi proponiamo un rompicapo che negli anni ha indubbiamente affascinato appassionati e studiosi della mente umana, pronti ad adoperarsi per dare una spiegazione a come effettivamente ognuno di noi ragioni per raggiungere una soluzione.

L’immagine è giustamente confusionaria, non è ben definita e lascia la libera interpretazione da parte dell’utente finale, il fenomeno è comunque molto interessante, poiché è stato dimostrato che nel momento in cui il nostro cervello individuerà una certa immagine, non sarà più possibile cambiare la percezione, e nonostante vi si dicesse che si può osservarla in un modo completamente differente, non sarà in nessun modo possibile raggiungere il risultato desiderato.

Illusione ottica, diteci cosa vedete nell’immagine

Osservando l’immagine le opzioni sono due: o vedete un dalmata che beve, oppure un elefante, non esistono altre interpretazioni, ma vi assicuriamo che non potrete più cambiare idea. Il motivo risiede nella cosiddetta teoria di Gestalt, che individua il nostro cervello non tanto come un ricevitore passivo, bensì un organo capace di imporre il riconoscimento, senza possibilità di modificarlo in altro modo.

Il processo è relativamente semplice, poiché la luce va a colpire direttamente le cellule dei nostri occhi, i quali a loro volta inviano il segnale alla corteccia visiva e ad un’altra area del cervello che si occupa di dare un significato a ciò che si vede. Conseguentemente, quest’ultima invierà una risposta alla corteccia, con una previsione effettiva. L’interpretazione data non potrà quindi cambiare, a prescindere dagli agenti esterni, come persone che vi dicono di guardare l’immagine in altro modo.