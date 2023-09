9 app e giochi a pagamento oggi gratis sul Play Store Android

Tra un aggiornamento e l’altro la piattaforma Android sta diventando sempre più performante nel corso degli anni. Dopo aver superato dei periodi in cui gli stessi utenti ritenevano che non fosse all’altezza della concorrenza per via delle tante criticità, il celebre sistema operativo si è stabilizzato ottenendo una grandissima fetta di mercato.

Ad oggi infatti la maggior parte dei dispositivi sono appartenenti alla cerchia dell’OS di Google, che guarda anche ai contenuti.

Se si prende in esame il Play Store, qui sono arrivate tantissime novità nel corso degli ultimi due anni. Tanti titoli che qualcuno desiderava, sono finalmente stati aggiunti, sia per quanto riguarda i giochi che per quanto riguarda le applicazioni.

Oggi però potrebbe essere una giornata davvero entusiasmante per tutti, siccome il mondo Android potrà beneficiare di alcuni contenuti a pagamento ma senza sborsare neanche un centesimo. Esatto, ci sono dei giochi e delle applicazioni che in genere hanno un prezzo ma che oggi potranno essere gratis.

Android regala tanti titoli a pagamento solo per oggi: il Play Store impazzisce

Succede ormai con cadenza settimanale: anche questa giornata sarà ricordata per il lancio di tanti titoli a pagamento da scaricare gratis direttamente dal Play Store di Google.

Come potete notare nell’elenco sottostante, sono davvero tanti i contenuti interessanti, tutti da scaricare semplicemente cliccando sui link. Basterà infatti premere sul collegamento per ritrovarsi all’interno del Play Store ed effettuare il download: