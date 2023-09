Come si fa a comprendere quanto un brand abbia successo? Non è una risposta semplice a cui dare risposta poiché ci sono troppi elementi da tenere in considerazione. Uno di questi è il volume di ricerche effettuate online e le visite sui siti ufficiali. Un dato molto interessante è dato dal confronto tra le visite sul sito web di Iliad e quello di WindTre.

Il confronto ha portato a dei risultati impressionanti e ad un netto distacco tra i due. Sottolineiamo che i dati non sono estremamente precisi e cambiano in continuazione, ma che comunque, tale analisi, ci aiuta a comprendere come si sta sviluppando il mercato della telefonia italiana.

Il confronto tra Iliad e WindTre

Lo strumento utilizzato per condurre questa specie di esperimento ed ottenere le analisi di entrambi i siti web è “SimilarWeb”. Questo permette infatti di misurare la frequenza di visite giornaliera, a prescindere da quale sia la fonte, e di mettere a confronto, in questo caso, Iliad con WindTre. Ciò vuol dire che non si ha una distinzione tra chi va sui siti tramite social, operatore di ricerca, email o altro.

Secondo le statistiche elaborate, Iliad stravince di gran lunga. Le visite sono nettamente maggiori rispetto a quelle su WindTre. È da comunque tener in conto che il sito oltre ad essere una destinazione per coloro che vogliono cambiare operatore e che vogliono informarsi sulle offerte attivabili, è al contempo luogo per chi cerca di contattare il servizio clienti. Per questa ragione i dati sono da prendere con le pinze.

Tuttavia, questi mostrano che quasi 20 milioni di italiani hanno visitato il sito ufficiale Iliad mensilmente, mostrando dunque una certa curiosità ed interesse verso la compagnia telefonica. Questo numero così elevato mostra quanto l’operatore virtuale sia in crescita nel nostro paese e come possa ancora migliorare e crescere.