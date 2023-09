La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo quasi alla metà del prezzo di listino il proprio Echo Show di quinta generazione.

Si tratta di un dispositivo presentato ormai qualche anno fa ma che non ha nulla da invidiare a quelli di nuova generazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Echo Show 5 a metà prezzo su Amazon

Sulla parte superiore troviamo i tasti funzione, quelli del volume e quello per disattivare i microfoni e un nuovo interruttore che andrà invece a disattivare la webcam e anche a coprirla fisicamente. Abbiamo apprezzato molto questa possibilità separata di attivare e disattivare microfoni e webcam. La camera frontale è una sempre fotocamera da 1 megapixel che permette di fare chiamate in HD tramite Alexa o Skype. Il display frontale è invece un bel 5,5 pollici con risoluzione di 960 x 480 pixel.

I numeri non sono esattamente a suo favore, ma il display convince più di quello del modello più grande, sarà anche per il minor numero di riflessi. In più, come mostreremo nel video, ha una luminosità minima decisamente più bassa, decisamente più adatta per essere posizionato in un ambiente buio come una camera da letto. Non raggiunge però ancora il livello di un Nest Hub. La luminosità si regola in automatico, ma può essere “corretta” anche manualmente.

Si tratta di un prodotto compatto e dal design semplice, economico (soprattutto in questi giorni), software ridisegnato rispetto ai modelli precedenti e con tasti separati per microfoni e non. Il tutto, seguendo questo link, al prezzo di 64.99 euro invece di 109.99 euro.