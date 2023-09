Iliad sorprende TIM con 150 GB e un regalo GRATIS

I discorsi che riguardano Iliad sono sempre gli stessi: fa risparmiare, offre tanti contenuti ma soprattutto dura nel tempo senza un limite. Questo gestore che fa parte del panorama della telefonia mobile italiana da diversi anni a questa parte, non fa altro che crescere anno dopo anno. Non per caso infatti gli utenti sono arrivati ben oltre i 10 milioni, totalizzando numeri stratosferici.

Da qualche giorno poi è ritornata una vecchia conoscenza del mondo delle offerte mobili, quella che soppianta definitivamente l’ultima Flash 180. La Giga 150 avrà un compito molto arduo: non fa rimpiangere la possibilità persa di sottoscrivere un’offerta con 180 giga.

Averne 150 è ugualmente un vantaggio, soprattutto al prezzo che propone Iliad. Sul sito ufficiale infatti viene descritta per filo e per segno la nuova promo, utile per tutti coloro che vogliono risparmiare avendo tutto ogni settimana.

Iliad: la nuova offerta è un felice ritorno, la Giga 150 regala anche il 5G ogni mese

Bastano solo 9,99 € al mese per riuscire ad avere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione in Italia e in Europa ma soprattutto 150 giga per navigare sul web.

Da ricordare che all’interno della nuova promozione Iliad regala il 5G gratis, senza costi aggiuntivi e sorpresa improvvise.

Gli utenti però devono ricordare delle cose: il 5G non è presente dappertutto. Pretendere di avere questo standard di rete quando nella propria zona non esiste, sarebbe dunque pura utopia.

Anche lo smartphone ovviamente fa la sua parte: se il vostro dispositivo mobile non supporta il 5G, non avrete mai il beneficio di questo standard.