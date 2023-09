Da pochi giorni è stata annunciata la nuova serie iPhone e gli appassionati degli smartphone e Apple sono in attesa di poter metter finalmente mani su questo dispositivo. I preordini sono iniziati il 15 settembre e molti gestori hanno cominciato a proporre una serie di offerte per ottenere il nuovo device. Tra questi troviamo anche Iliad, che forse sarà l’operatore più conveniente e con la promozione più allettante.

Se non foste già utenti Iliad dovreste proprio valutare di cambiare, passando ad uno degli operatori migliori del settore della telefonia In Italia grazie alle sue fantastiche offerte economiche e senza costi nascosti. Tutte le promozioni contengono numerosi vantaggi come un gran numero di giga a disposizione per la navigazione e chiamate senza limiti.

Come avere l’iPhone 15 con Iliad

Sappiamo bene che in molti desiderano i nuovi smartphone e Apple, ma rinunciano a causa dei costi elevati. Grazie ad Iliad, potrete avere il nuovo iPhone 15 con due modalità di pagamento, pagando tutto in un momento oppure scegliendo di rateizzare la cifra. Le rate saranno gestite da Younited Pay e potrete decidere tra un acquisto diviso in 12 mesi o in 20, senza interessi.

Con Iliad avrete a disposizione i diversi modelli della gamma IPhone 15 Apple, partendo dal modello base fino ad arrivare al top della gamma con il 15 Pro Max. Ovviamente le tariffe varieranno non solo in base al modello ma in base anche alla memoria interna che sceglierete. Si parte dai 979€ fino ad arrivare a 1.989€ per il modello più costoso e più capiente.

Avvisiamo che l’operatore accetta però soltanto carte di credito che abbiano un circuito Visa o Mastercard con incluso il protocollo 3D Secure. Dopo aver selezionato il modello da voi preferito il modo in cui intendete pagare, il vostro nuovo smartphone vi verrà consegnato gratuitamente entro 5 giorni.

Inoltre, se possedete già un iPhone, Iliad vi offre la possibilità di permutarlo, ottenendo anche uno sconto aggiuntivo sul nuovo dispositivo. Per conoscere tutte le informazioni e i dettagli vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore.