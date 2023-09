Vodafone - prezzi delle tariffe diretti alle stelle, mega rimodulazioni in arrivo

Vodafone, uno dei principali operatori di telecomunicazioni a livello globale, ha recentemente annunciato un aumento dei costi di attivazione per le sue offerte ADSL, FTTC ed FTTH. Questa decisione ha suscitato l’interesse della comunità degli utenti, in particolare perché l’aumento riguarda sia le attivazioni effettuate nei negozi fisici sia quelle online.

Vodafone: cambiano i prezzi delle tariffe

Il nuovo costo di attivazione una tantum per le offerte di rete fissa Vodafone con ADSL, FTTC ed FTTH è ora di 39,90 Euro. Questo rappresenta un incremento rispetto al costo precedente. Tuttavia, c’è una particolare eccezione: i clienti che già possiedono una scheda SIM mobile Vodafone attiva e che desiderano attivare l’offerta “Internet Unlimited” a 19,90 Euro non dovranno sostenere alcun costo di attivazione. Questa esenzione, però, non si applica al Family Plan e all’Internet Unlimited Netflix Edition.

L’addebito del suddetto importo di 39,90 Euro viene effettuato sulla prima fattura utile dopo l’attivazione del servizio. Ma le novità da parte di Vodafone non si fermano qui. L’operatore ha inoltre comunicato una rimodulazione che riguarda l’offerta mobile, con un aumento di 1,99 Euro al mese. Questa variazione entrerà in vigore a partire dal primo rinnovo successivo al 14 ottobre 2023. Come contropartita, Vodafone offre ai suoi utenti l’accesso gratuito al “Vodafone Club” per 12 mesi.

Gli utenti hanno anche la possibilità di optare per l’offerta “Gold Light”, che mantiene inalterati i costi ma offre gli stessi giga e minuti, oltre a 100 SMS. Questa opzione potrebbe rappresentare una soluzione per coloro che desiderano evitare l’aumento dei costi ma non vogliono rinunciare ai servizi offerti da Vodafone.

Queste modifiche alle tariffe e ai servizi di Vodafone riflettono le dinamiche in continua evoluzione del mercato delle telecomunicazioni. Gli operatori sono costantemente alla ricerca di un equilibrio tra la necessità di mantenere prezzi competitivi e la necessità di garantire un ritorno sugli investimenti e una qualità del servizio ottimale. In questo contesto, è essenziale per gli utenti rimanere informati e valutare attentamente le varie opzioni disponibili per trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze.