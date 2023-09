iPhone, tutti i dettagli sulle notifiche urgenti di Apple

Le notifiche sono uno strumento essenziale per gli utenti di iPhone, poiché forniscono aggiornamenti in tempo reale su vari eventi, come chiamate perse, modifiche agli eventi del calendario e molto altro. Tuttavia, non tutte le notifiche sono uguali. Alcune sono etichettate come “urgenti“, progettate per garantire che gli utenti non perdano aggiornamenti cruciali o elementi che richiedono particolare attenzione.

iPhone: le caratteristiche delle notifiche urgenti

Le notifiche possono essere personalizzate nelle impostazioni dell’iPhone, permettendo agli utenti di decidere quali notifiche desiderano ricevere e come desiderano riceverle. A meno che non siano silenziate, le notifiche appaiono dal basso dello schermo, minimizzando le distrazioni. Possono anche essere visualizzate sulla schermata di blocco in vari modi, come una lista o un conteggio.

Se un utente perde una notifica, può richiamarla dal Centro Notifiche. Questo può essere accessibile dalla schermata di blocco scorrendo verso l’alto o da altre schermate scorrendo verso il basso dal bordo superiore dello schermo. Le notifiche meno recenti possono essere visualizzate scorrendo ulteriormente verso l’alto.

Le notifiche “Urgenti” sono particolarmente importanti. Queste hanno una priorità maggiore rispetto ad altre e possono bypassare alcune impostazioni, come il riepilogo programmato o la modalità “full immersion”. Un esempio di notifica urgente potrebbe essere la funzione “Dov’è” di un portafoglio MagSafe; se viene staccato dal telefono, l’utente potrebbe ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta.

iOS prevede quattro tipi di notifiche:

Passive: meno importanti e non richiedono azione immediata. Attive: notifiche standard che possono produrre un suono o una vibrazione. Urgenti: notifiche che richiedono attenzione immediata. Allarmi governativi: notifiche rare utilizzate in alcune nazioni per fornire avvisi critici, come allarmi per terremoti.

Le impostazioni delle notifiche possono essere modificate per adattarsi alle preferenze dell’utente. Ad esempio, è possibile decidere come le notifiche vengono visualizzate, se ricevere un riepilogo programmato e se mostrare le anteprime quando il telefono è bloccato. Inoltre, per ogni app, è possibile decidere se ricevere notifiche, se considerarle urgenti e altre impostazioni specifiche.