Il lancio della famiglia iPhone 15 da parte di Apple ha permesso agli utenti di ammirare i nuovi flagship realizzati dall’azienda di Cupertino. I device sono dei veri e proprio gioielli che utilizzano materiali nobili e, di conseguenza, hanno un costo molto elevato.

Per le versioni dotate di maggiore memoria, il prezzo supera agevolmente i mille euro, una cifra considerevole. Tuttavia, insieme al costo del device, gli utenti devono prendere in considerazione anche gli eventuali costi di riparazione.

Infatti, gli iPhone 15 sono realizzati con una copertura in vetro sia nella parte frontale che posteriore. Ne consegue che anche una semplice caduta può portare a conseguenze terribili con la necessità di portare il device in assistenza per le riparazioni.

La famiglia iPhone 15 porta con sé diverse novità tecniche molto importanti, Apple ha migliorato la riparabilità dei device!

Utilizzare custodie e pellicole può essere una soluzione, ma il bellissimo design della famiglia viene irrimediabilmente compromesso. Per fortuna, Apple ha deciso di offrire una soluzione parziale ai potenziali problemi e ai possibili danni.

L’azienda di Cupertino ha ridotto i costi di riparazione del vetro posteriore rotto per i modelli di iPhone 15 Pro. Sia il 15 Pro che il 15 Pro Max saranno più facili da riparare grazie ad un nuovo disegno della struttura.

Questo permetterà di rimuovere facilmente il pannello posteriore in vetro. La principale conseguenza di una maggiore facilità di riparazione si ha sui costi che si abbassano per la gioia degli utenti.

Negli Stati Uniti, l’intervento di riparazione del vetro posteriore avrà un costo di 169 dollari per l’iPhone 15 Pro e di 199 dollari per l’iPhone 15 Pro Max. Si tratta di un taglio importante, superiore al 60% rispetto a iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che avevano un costo di 499 e 549 dollari.