Da sempre la serie Tactix ha puntato fortissimo sulla propria unicità, utilissima per fornire le tecnologie più recenti negli ambiti strategici e di azione, mantenendo comunque un design iconico e ibrido. Oggi è ufficiale Garmin Tactix 7 AMOLED Edition, la versione che integra al proprio interno un ampio display AMOLED completamente touchscreen.

Il punto di forza del nuovo modello è proprio il pannello, un luminoso componente touchscreen da 1,4 pollici di diagonale (risoluzione 454 x 454 pixel), perfetto per garantire dettagli e nitidezza, senza andare ad intaccare l’autonomia generale (integra anche il sensore di luminosità automatica). Senza comunque dimenticarsi di un’attenzione all’estetica quasi maniacale, come le protezioni in metallo sui tasti fisici, la cassa da 51 millimetri in polimero rinforzato, mantenendo comunque un peso di soli 96 grammi. Questo è possibile grazie anche al cinturino QuickFit in nylon, dal design ricercato ed adatto ad ogni ambiente.

Garmin Tactix 7 AMOLED Edition – le altre specifiche

Partendo dal successo che la torcia bianca e verde aveva riscontrato sul tactix 7, sulla nuova variante Garmin ha pensato di inserire lo stesso componente, permettendo però di regolare manualmente l’intensità, e di utilizzarla in condizioni di scarsa illuminazione, approfittando della modalità Night Vision Goggle (NVG).

Tra le altre specifiche degne di nota annoveriamo lo standard militare MIL-STD-810, la resistenza fino a 10 atm, ed una autonomia che comunque ne permette tranquillamente l’utilizzo fino a 31 giorni consecutivi. Sono inoltre presenti tutte le misurazione di base, tra cui Pulse Ox 24 ore su 24, decine di profili sportivi, il GPS multibanda, le previsioni meteorologiche, ed una serie di peculiarità che lo rendono perfetto per l’aviazione: funzione direct-to dallo smartwatch, radar NEXRAD, TAF e METAR, per avere una visione di pressione, visibilità e venti al polso.

Il prodotto può essere acquistato da oggi in tutti i punti vendita ufficiali Garmin, al prezzo di listino di 1399 euro.