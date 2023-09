TIM, se sei in cerca di promo senza costi di attivazione devi dare un'occhiata a queste

Se siete alla ricerca di una nuova offerta internet o state considerando di cambiare il vostro attuale fornitore, TIM potrebbe avere la soluzione che fa per voi. Fino al 22 settembre, l’azienda ha lanciato tre nuove promozioni che non prevedono alcun costo di attivazione, permettendo ai clienti di risparmiare ulteriormente.

TIM: hai tempo fino al 22 settembre!

La prima offerta, denominata “TIM WiFi Power Smart“, è particolarmente vantaggiosa per coloro che sono già clienti TIM mobile. Con un costo mensile di 24,90€, gli utenti avranno accesso alla Fibra con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Questa offerta include anche chiamate illimitate su linea fissa e il modem TIM HUB + Executive, che offre prestazioni di alto livello grazie al WiFi 6 e alla tecnologia EasyMesh. In aggiunta, TIM offre il servizio “Navigazione Sicura”, ideale per chi ha bambini o adolescenti e desidera garantire una navigazione protetta.

La seconda proposta, “TIM WiFi Power All Inclusive”, è rivolta a chi non è già cliente TIM mobile. Con un canone mensile di 34,90€, offre una connessione Fibra fino a 10 Gbps, garantendo una navigazione veloce e stabile. Questa offerta prevede anche un servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con SIM mobile, che assicura la continuità della connessione in caso di problemi con la Fibra. Per quanto riguarda il modem TIM 10 Gb, il contributo è di 5,00€ al mese per 24 mesi, ma rottamando una vecchia linea ADSL o un modem precedente, il costo viene azzerato. Anche in questo caso, il servizio “Navigazione Sicura” è incluso.

Infine, l’offerta base di TIM è pensata per chi desidera una soluzione economica senza rinunciare a una buona velocità di navigazione. Con un costo di 25,90€ al mese, offre una connessione Fibra fino a 1 Gbps, adatta per la navigazione quotidiana e per il lavoro, ma meno indicata per operazioni che richiedono una grande banda, come il download di file di grandi dimensioni o lo streaming in alta definizione.

Queste promozioni rappresentano un’ottima opportunità per chi desidera cambiare o attivare una nuova linea internet. Tuttavia, è importante agire rapidamente, poiché l’offerta per l’attivazione gratuita è valida solo fino al 22 settembre. Prima di prendere una decisione, è consigliabile visitare il sito di TIM per confrontare le offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.