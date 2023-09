Android Auto, il sistema di infotainment tra i più utilizzati al mondo, è pronto ad aggiornarsi con l’introduzione di grandi novità destinate a segnare un punto di svolta per i tantissimi utenti che ogni giorno lo sfruttano sulle vetture effettivamente compatibili.

A Maggio 2023, nel corso del Google I/O annuale, l’azienda di Mountain View aveva promesso il lancio di un aggiornamento importante, che avrebbe indubbiamente rivoluzionato l’esperienza dei singoli utenti. Nel corso dei mesi abbiamo assistito all’introduzione di una interfaccia completamente ridisegnata, ma è proprio nei prossimi giorni che si vedrà l’aggiunta di un qualcosa davvero molto interessante.

Android Auto, cosa ci aspetta

Sui mezzi compatibili, infatti, a breve vedremo l’introduzione delle applicazioni di Zoom e WebEx, utilissime per organizzare e pianificare le riunioni mentre si è in viaggio, anche se giustamente solo ed esclusivamente in modalità audio (non è prevista la possibilità di integrazione di una webcam, per sicurezza). Oltre a questo assisteremo all’introduzione di Google Chrome, in modo da permettere all’utente di navigare tranquillamente in rete, come anche The Weather Channel, app che sostituirà Meteo di Google, con la quale verificare le condizioni metereologiche.

Solo sui mezzi di Volvo, Renault e Polestar, a breve verrà aggiunta l’app di Prime Video, così da riprodurre i contenuti preferiti direttamente mentre si è in viaggio, ma esclusivamente quando il veicolo è fermo (così da non distrarre il guidatore). Tutto questo è solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende su Android Auto, un sistema pronto a rivoluzionarsi.