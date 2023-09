Il clamore per il debutto della nuova famiglia iPhone 15 non si è ancora placato ma Apple sta già guardando al futuro. L’azienda della mela sta progettando quella che sarà la prossima famiglia di top di gamma che, molto probabilmente, prenderà il nome di iPhone 16.

Stando alle primissime indiscrezioni svelate dal noto Digital Chat Station, possiamo scoprire alcune caratteristiche salienti della prossima generazione di device. Apple potrebbe adottare sui prossimi flagship i tanto attesi tasti virtuali a stato solido.

Questa feature andrà a sostituire tutti i tasti fisici presenti attualmente su iPhone 15. Si tratta di una soluzione già anticipata in passato, prevista anche dall’analista Ming-Chi Kuo. Probabilmente Apple non la riteneva ancora affidabile per l’uso e aspetterà ancora un anno per farla debuttare sugli iPhone 16.

I nuovi iPhone 16 presenteranno molte novità rispetto agli iPhone 15, Apple sta lavorando per renderli unici e rivoluzionari

Il funzionamento dei tasti virtuali a stato solido, infatti, prevede l’impiego di due motori Taptic per simulare la pressione dei tasti senza che avvenga alcun movimento meccanico. Si tratta di un sistema da mettere a punto alla perfezione e, per questo, Apple avrebbe scelto di rinviarne l’adozione.

Inoltre, sugli iPhone 16 è atteso anche l’introduzione di una nuova tipologia di display. Apple starebbe valutando l’upgrade della frequenza di aggiornamento sui modelli standard avvicinandola a quella dei modelli Pro. Gli analisti si aspettano il passaggio ai 90Hz o 120Hz per rendere più fluida l’utilizzo generale dei device.

Non mancano voci sulla fotocamera, in particolare per la serie iPhone 16 Pro. Le indiscrezioni indicano l’arrivo di un sensore principale da 48MP con un’apertura focale più grande che in passato a cui si affianca anche un obiettivo periscopio da 5X. Il design resterà sostanzialmente invariato ma i nuovi modelli supporteranno il Wi-Fi 7.