Netflix ha fatto l’annuncio che tutti quanti aspettavamo, il ritorno di One Piece sulla piattaforma è stato confermato con la sua seconda stagione.

Ebbene sì, dopo l’enorme successo della serie ormai non si fa altro che parlare del suo continuo e di quanto ancora bisognerà aspettare.

Siamo sinceri, tutti eravamo abbastanza preoccupati della qualità del Live-action. Soprattutto se prendiamo in considerazione tutti gli esperimenti che sono stati fatti in passato, su cui non ci resta che stendere un velo pietoso.

Ma la ciurma di Luffy, cappello di paglia trasmessa su Netflix ha fatto letteralmente impazzire tutti.

Persino chi non ha mai visto l’anime o letto il manga (si signori esistono anche persone del genere al mondo), non ha potuto fare altro che riconoscerne la qualità.

E parliamoci chiaro, non era affatto una sfida semplice.

Netflix e One Piece: la conferma della seconda stagione

Dunque la seconda stagione di One Piece sarà (speriamo il più presto possibile) trasmessa nuovamente su Netflix.

E possiamo essere completamente certi della cosa, considerata l’ identità della persona che ha annunciato ufficialmente la notizia.

Stiamo parlando proprio del grande maestro Oda, che in un video pubblicato proprio di recente da Netflix. Egli annuncia, ovviamente tenendo sempre ben nascosto il viso, il rinnovo della seconda stagione di One Piece, e lo fa attraverso il lumacofono, come giusto che sia.

Ovviamente la notizia ha immediatamente generato un grande entusiasmo, considerato il successo della serie che ha raggiunto numeri così alti da superare persino Mercoledì e Stranger Things.

Gli autori di One Piece, tuttavia, avrebbero desiderato che Netflix annunciasse il rinnovo della serie per le successive sei stagioni, considerata la grande mole di materiale su cui lavorare.

Ma probabilmente sarebbe stato un passo troppo lungo che la nota piattaforma streaming non si è sentita ancora di compere.

Netflix procede un passo alla volta.

Tuttavia nulla sappiamo della data di uscita della seconda stagione. Inutile dire che l’attesa è già molto forte e i fan di tutto il mondo non vedono l’ora che Luffy e la sua brillante ciurma ritornino sullo schermo.

Intanto si prosegue ovviamente con un rewatch continuo della serie, in lingua originale e doppiato in italiano.