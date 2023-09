Apple anche quest’anno è riuscita a prendere tutti in contropiede, all’evento Wonderlust ha infatti presentato i suoi nuovi iPhone con un dettaglio che ha lasciato tutti effettivamente sorpresi, se per il listino americano i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati, in Italia, grazie ad un cambio dollaro/euro a noi favorevole, i prezzi sono scesi, non in modo importante ma comunque notabile, questo poiché lo scorso anno l’euro era in forte sofferenza rispetto al dollaro, situazione un attimo risanata quest’anno.

Ovviamente ciò non vuol dire che i prodotti Apple siano improvvisamente a buon mercato, tutt’altro, tuttavia una piccola variazione effettivamente c’è stata, vediamo cosa è cambiato e quanto con un piccolo confronto.

Cali di prezzo tra generazioni

iPhone

iPhone 15 Pro Max :

256Gb : 130 euro in meno rispetto al 14 Pro Max

512Gb : 140 euro in meno rispetto al 14 Pro Max

1Tb : 150 euro in meno rispetto al 14 Pro Max

128Gb e 256Gb : 100 euro in meno rispetto a 14 Pro

512Gb e 1Tb : 110 e 120 euro in meno rispetto a 14 Pro

128Gb e 256Gb : occorrono 50 euro in meno rispetto a 14 Plus

512Gb : occorrono 60 euro in meno.

Lo stesso calo di prezzo visto con iPhone 15 Plus.

Dunque è evidente che il prezzo quest’anno ha visto una flessione che sicuramente farà felici gli utenti sebbene ovviamente si parli di prezzi importanti, basti pensare che iPhone 15 Pro Max nel taglio da 1Tb per molti costituisce l’equivalente di più di uno stipendio mensile, prezzo sicuramente giustificato dal livello elevatissimo dello smartphone che Apple ogni anno ci offre senza mezze misure.