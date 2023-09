Il colosso americano Apple ha finalmente tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di fascia top. Lo scorso 12 settembre 2023, infatti, l’azienda ha annunciato la nuova serie di iPhone 15 durante un evento dedicato. Un evento molto atteso, viste le novità introdotte dall’azienda sui vari modelli. A partire dalla giornata di ieri 15 settembre 2023, in particolare, gli utenti potranno finalmente pre-ordinare questi dispositivi anche con l’operatore telefonico Iliad.

iPhone 15, la nuova serie di smartphone top di gamma è ora pre-ordinabile con Iliad

Quest’ultimo, in particolare, ha da poco avviato i pre-ordini dei nuovi smartphone di casa Apple iPhone 15 e iPhone 15 Plus. Tutti i modelli annunciati potranno essere acquistati o in un’unica rata o in piccole rate tramite finanziamento. Gli utenti interessati potranno farlo direttamente sul sito ufficiale di Iliad nella sezione dedicata denominata Smartphone.

Per entrambi i modelli si partirà finalmente dal taglio di memoria comprendente 128 GB di storage interno. Gli utenti potranno dunque decidere se acquistare i nuovi device pagando in un’unica soluzione oppure tramite finanziamento. Sarà possibile pagare o in 20 o in 12 rate mensili. iPhone 15 potrà essere acquistato a 48,95 euro al mese per 20 mesi oppure a 81,58 euro al mese per 12 mesi. iPhone 15 Plus, invece, potrà essere acquistato a 55,45 euro al mese per 20 mesi oppure a 92,42 euro al mese per 12 mesi.