iPhone 15, il nuovo Tasto Azione supporterà l'app Traduzione

Con l’arrivo dei nuovi iPhone 15, sono state diverse le novità annunciate, probabilmente poche degne di nota. Tra queste però ce n’è una, e non è l’arrivo della nuova USB-C. Stiamo parlando infatti del nuovo tasto azione, che gli utenti potranno personalizzare e che va soprattutto a sostituire il tradizionale interruttore che silenziava gli smartphone.

In realtà proprio l’interruttore in questione esiste ancora, ma solo sui modelli 15 e 15 Plus. I modelli Pro e Pro Max ospitano questa grande novità, con l’azienda che ha specificato che comunque non si perderà il principale utilizzo.

Secondo quanto riportato infatti, la funzione principale resta sempre la stessa: quella di impostare gli iPhone su muto o riattivare la suoneria. Si potrà poi scegliere di personalizzarne l’utilizzo, adoperando ad esempio l’accesso rapido la fotocamera, alla torcia, alle note audio o a molto altro. Ben presto, come suggerisce Apple, saranno introdotte delle nuove possibilità di personalizzazione.

iPhone 15, arrivano nuove possibilità di personalizzazione: l’app per tradurre è una di queste

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando ultimamente, il nuovo tasto azione degli iPhone 15 Pro e Pro Max migliorerà. Arriverà infatti la possibilità di introdurre come funzione integrata l’applicazione “Traduci“. Questa consentirà di far partire in maniera immediata la traduzione tra due lingue senza dover avviare l’app completa.

Potrebbe essere questo un grande miglioramento, una possibilità di integrazione con altre culture e lingue permessa da uno smartphone. Al momento non si sa quando verrà introdotta la novità, ma se ne parla già insistentemente.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno novità in merito alla data di lancio di questa nuova feature.