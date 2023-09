Netflix prepara ottobre ma a settembre STRAVINCE con una SERIE TV

Gli ultimi mesi sono stati davvero interessanti per Netflix, che nonostante le tante peripezie dovute al blocco della condivisione delle password è stata in grado in quanto piattaforma streaming di migliorare ugualmente.

Sono aumentate le iscrizioni e contestualmente anche le visualizzazioni dei vari contenuti di cui dispone. Dopo il lancio di tante serie TV durante i mesi estivi, questo mese di settembre non si sta dimostrando meno interessante. Potrebbe essere infatti quello dei record secondo le ultime statistiche siccome sono state introdotte delle produzioni che stanno generando un vero e proprio caos in senso positivo.

Come sempre la classifica parla chiaro, con i contenuti più visti che figurano sui tre gradini più alti. Il podio attualmente è composto da tre serie, le quali sono state in grado di monopolizzare l’attenzione durante le ultime settimane.

Ora come ora sarebbe difficile per le altre piattaforme streaming fare meglio di Netflix, visto che i record sembrano appartenere solo ed esclusivamente a questa piattaforma. Effettivamente il colosso sta dimostrando di averne di più rispetto agli altri, soprattutto in merito alle serie TV.

Le serie TV di Netflix che guidano il mese di settembre: ecco quali sono

Partendo dal terzo posto, c’è la terza stagione di una serie molto acclamata durante questi anni, ovvero Ragnarok. L’eroe, che non veste altro che i panni di Thor, cercherà in ogni modo di tenere al sicuro la Norvegia, che è peraltro attanagliata dallo scioglimento dei ghiacci e dal grande inquinamento.

Al secondo posto non poteva mancare la nuova serie TV Who is Erin Carter? che da giorni ormai risiede lì in pianta stabile. Le avventure della protagonista entusiasmano il pubblico che ormai sa bene di finire ogni puntata con la voglia di vedere la prossima.

Cosa dire infine della prima serie TV che domina da settimane e settimane? Avrete già capito che stiamo parlando di One Piece. Le avventure del pirata con il cappello di paglia entrano sempre più nel vivo, episodio dopo episodio. Dopo i primi otto, gli utenti aspettano con ansia quelli che verranno, per capire come andrà a finire.

Al momento è proprio questa la serie più vista inoltre 85 paesi del mondo: un risultato davvero straordinario.