Dopo la sosta per le nazionali ritorna questo weekend il campionato italiano e Sky come di consueto trasmetterà tre partite in diretta. La programmazione della pay satellitare è però concentrata sul prossimo ritorno della Champions League, tra meno di una settimana. I clienti che decidono di attivare una promozione con le grandi esclusive della piattaforma satellitare potranno ora contare su alcune offerte molto vantaggiose.

Sky, le offerte low cost per il mese di settembre

Sotto il punto di vista commerciale, infatti, oramai da qualche mese Sky punta ad attirare sempre più abbonati, proponendo loro costi più che ridotti attraverso le promozioni legate ai listini smart.

Gli utenti possono scegliere le promozioni dei listini smart – promozioni a costo ridotto rispetto ai regolari costi dei diversi pacchetti – direttamente attraverso il sito ufficiale di Sky. Gli abbonati che optano per i listini smart avranno un costo bloccato delle loro offerte per ben 18 mesi, con la possibilità di ottenere una proroga del prezzo, sempre alle stesse condizioni, per un altro anno e mezzo.

Un esempio dei vantaggi dettati dai listini smart è dato dalla promozione Sky TV + Calcio, il cui costo per entrambi i pacchetti è pari a soli 14,90 euro ogni trenta giorni. Altrettanto vantaggiosa è poi la promozione che contempla la Champions League, grazie alla proposta dei due pacchetti Sky TV + Sport. In questo caso, per tutti i nuovi abbonati, il ticket prevede un costo mensile pari a 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.