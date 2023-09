La Xiaomi, la famosa azienda tecnologica cinese, lancerà la sua prima vettura elettrica entro la fine del 2023. Si chiamerà Modena, anche se il suo nome in codice è MS11. La progettazione e la realizzazione è avvenuta in tempi brevissimi, da record, e hanno anche già avuto il permesso del governo per avviarne la produzione.

Al momento la Xiaomi sta testando ben 50 prototipi ogni settimana in una delle fabbriche a Pechino. Se tutto andrà liscio, otterrà presto anche l’approvazione necessaria finale dal Ministero cinese. La Modena dovrebbe essere presentata insieme ai nuovi prodotti Xiaomi, come il nuovo smartphone.

Xiaomi Modena: tutti i dettagli

L’uscita sul mercato della vettura dovrebbe avvenire, come detto, entro la fine dell’anno. L’obiettivo è quello di competere con altre auto elettriche come la BYD Seal o la Tesla Model 3. Modena avrà un design minimalista ma moderno, fari a led di grandi dimensioni, maniglie a filo sulle porte, un tetto in vetro per far ammirare il panorama compreso di LiDAR.

L’automobile sarà dotata di una batteria dalla potenza di 101 kWh e 800 volt. Questo le consentirà di avere un’autonomia di ben 800 km con una sola ricarica. Il prezzo? Si vocifera si aggiri intorno ai 27.400 dollari (più o meno 25.000 euro).

In Europa non c’è ancora una data per il lancio, ma secondo i rumors la Xiaomi potrebbe presentare la Modena al Salone di Ginevra a marzo 2024, mostrando a tutti la sua prima auto elettrica. Il progetto è tutt’ora un segreto ben custodito. Uno dei fornitori è stato denunciato ed ha dovuto pagare una multa salatissima per aver rivelato alcuni dettagli. Inoltre, la presentazione europea, dipenderà anche dalle approvazione delle autorità per la vendita e dalla disponibilità dei diversi componenti e soprattutto delle batterie.

Il prezzo in Europa con molta probabilità sarà superiore a quello cinese, causa tasse e trasporto. Si pensa che la versione base costerà ben 15.000 euro in più e che la versione top della gamma possa arrivare a 55.000 euro.