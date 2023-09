Xiaomi si sta preparando al debutto dei device 13T e 13T Pro durante un evento pianificato il 26 settembre a Barcellona. I due flagship sono stati oggetto di indiscrezioni ormai da settimane e quindi ne conosciamo gran parte delle caratteristiche tecniche.

In attesa di avere i dettagli ufficiali sui device, Xiaomi 13T e 13T Pro sono apparsi su una piattaforma di e-commerce europea. Il rivenditore rumeno eMAG ha mostrato i due smartphone svelando la scheda tecnica completa oltre che i prezzi.

Entrando maggiormente nello specifico, Xiaomi 13T Pro è caratterizzato da un display da 6,67 pollici dotato di una risoluzione di 1220 x 2712 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Il System-on-Chip è il MediaTek Dimensity 9200+ a cui si affiancano 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Le dimensioni del device sono di 162,2 x 75,7 x 8,5 mm per un peso di circa 200 grammi. La fotocamera frontale da 20 MP sarà inserito all’interno di un notch tondo posizionato nella parte alta dello schermo. Non mancherà anche un lettore per le impronte digitali integrato sotto il display.

Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale da 50 MP a cui si affiancano altre due ottiche secondarie. La prima è un teleobiettivo da 50 MP mentre la seconda è una lente ultragrandangolare da 12 MP. L’intero comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Leica.

La batteria da 5.000mAh supporterà la ricarica rapida a120W. A completare la scheda tecnica troviamo gli altoparlanti stereo, la certificazione IP68, la connettività Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.4. Il prezzo di lancio di Xiaomi 13T Pro dovrebbe aggirarsi introno ai mille euro, confermando la natura da flagship.

Passando a Xiaomi 13T, il produttore dovrebbe mantenere invariata la scheda tecnica, modificando solo il SoC che passa ad un MediaTek Dimensity 8200 Ultra. In questo caso il prezzo del device dovrebbe scendere a circa 700 euro.