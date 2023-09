Aumotop aria compressore ha un valore di pressione dell’aria fino a 150 PSI/10,3 bar. sufficiente per gonfiare 5 pneumatici per auto, 10 pneumatici per moto, 15 pneumatici per biciclette e più di 20 palloni da basket.

Potrebbe sempre tornare utile e in questi giorni la piattaforma Amazon lo sta scontando del 30%. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Compressore d’aria portatile in offerta su Amazon

Questo compressore d’aria impiega solo 2 minuti per gonfiare i pneumatici della mountain bike (0-2,5 bar). E dotato di più aghi d’aria per vari pneumatici e palline. Puoi anche regolare manualmente la pressione dell’aria gonfiare. Ti assicuriamo che aria pompa pneumatica elettronica si spegnerà automaticamente quando la pressione dei pneumatici raggiunge il valore di pressione preimpostato. Fori di raffreddamento per ventilazione e raffreddamento sul retro e sul fondo.

Mini aria compressore può essere utilizzata anche come power bank e torcia. La luce a LED può aiutarti a riempire le gomme al buio, fornire un’illuminazione continua per 10 ore, Modalità SOS unica, luci rosse e blu lampeggianti, questo ti aiuterà a chiedere aiuto agli altri quando sei nei guai. Il display LCD è utile per osservare il valore di gonfiaggio dei pneumatici durante la notte.

Sono necessarie solo 4 ore per caricare completamente la compressore aria portatile. Aumotop compressore aria elettrico ha 4 valori unitari di PSI, BAR, KPA, Kg/cm². È possibile preimpostare la pressione dei pneumatici in qualsiasi momento e regolarla se necessario. Attualmente a questo link ha un prezzo di 49.99 euro a cui aggiungere un ulteriore coupon del 30%.