Le chiavette USB sono ormai diventate un prodotto d’uso quotidiano, ci permettono di archiviare file, foto, dati e di tenerli al sicuro nel caso in cui il nostro dispositivo non funzioni più.

Capita infatti che lo smartphone o il tablet non funzionino più, avendo traferito precedentemente i nostri dati su una chiavetta USB non dovremo più diventare matti per recuperarli. Scopriamo l’offerta proposta da Amazon.

Amazon: chiavetta USB Kingston scontata del 56%

Il drive DataTraveler Exodia di Kingston offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per la massima semplicità di accesso a laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. DT Exodia consente di trasferire file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro.

La praticità del design e le moderne e vivaci colorazioni ne fanno il compagno ideale per l’utilizzo quotidiano in ufficio, a casa, a scuola e ovunque desideriate portare i vostri dati. DT Exodia è disponibile con capacità fino a 256 GB, Comprendente un servizio di supporto tecnico gratuito, unitamente alla leggendaria affidabilità che da sempre contraddistingue tutti i prodotti Kingston.

Il drive DT Exodia integra un’ampia asola colorata che può essere agganciata a qualunque tipo di portachiavi, per portare il vostro storage extra sempre con voi. Il pratico cappuccio dal design intelligente protegge il connettore USB e i vostri dati. Il cappuccio può anche essere fissato all’asola posteriore, per prevenire il rischio che vada perso. Il taglio da 128 GB è proposto a questo link al prezzo di 8.77 euro.