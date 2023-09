Cercate un’offerta per la linea di casa che vi dia ottimi vantaggi, velocità di navigazione pazzesca ad un costo economico? Vodafone soddisferà tutte queste richieste! In più avrete a disposizione, se attiverete la promozione entro venerdì 15 settembre, un regalo incredibile.

Perché scegliere Vodafone per la vostra abitazione? Per avere internet con una velocità che raggiunge fino a 2.5 Gigabit/s in base alla copertura della vostra zona ed altri numerosi vantaggi. Se siete preoccupati che nella vostra area la linea internet non sia abbastanza veloce, vi basterà fare un controllo tramite l’apposita sezione sul sito dell’operatore ed il gioco è fatto.

Vodafone ti regala un buono Amazon

La promo Vodafone è Internet Unlimited al costo di 24,90€ invece che 27,90€. Fino a venerdì, con l’offerta di Rete Fissa, riceverete anche un fantastico Buono Regalo Amazon dal valore di 100€. Ma i vantaggi non finiscono qui!

Potrete navigare senza alcun limite con la migliore tecnologia del settore grazie alla potenza e alla vasta copertura dell’operatore. In più avrete incluso un Modem con Wi-Fi ottimizzato per avere un segnale incredibile su ogni device che collegherete alla linea della vostra abitazione. Per ultimo, con questa offerta potrete effettuare chiamate illimitate verso numeri mobili e fissi per ore, senza interruzioni.

Il costo di attivazione dell’offerta è di 19,90€ una tantum. Con la Vodafone Station riceverete anche una SIM che potrete utilizzare mentre attendete che la linea fissa sia attivata con 15 Giga al giorno. Una volta che questa sarà attivata, sulla SIM ci sarà sempre 1GB al mese da usare in caso di necessità, senza costi aggiuntivi.

Ricordate che avete a disposizione solo qualche altro giorno per ricevere in regalo il buono, fate presto! Cercate invece qualche promozione per la rete mobile? Con Vodafone non saprete davvero cosa scegliere: le offerte disponibili questo mese sono tutte vantaggiosissime.