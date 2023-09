Quasi ogni giorno sembrano emergere nuovi bug legati ad Android, proprio recentemente si è parlato in negativo del celeberrimo sistema di infotainment di Google, almeno per quanto riguarda la presenza di un deficit legato alla riproduzione audio.

Secondo quanto diffuso sui principali blog e forum, il bug sembrerebbe andare a causare una riduzione qualitativa dei contenuti audio riprodotti, solo nel momento in cui viene utilizzato Google Assistant, utilizzando i comandi vocali. I brani coinvolti non sono legati alla radio, quanto proprio ai principali servizi di streaming utilizzati, come Spotify e YouTube Music. Le versioni coinvolte sono tutte le ultime in commercio, parliamo quindi di 10.2, 10.3 e la recentissima 10.4.

Android Auto, un nuovo bug coinvolge il sistema

Per riuscire a risolverlo, alcuni utenti sono stati indubbiamente costretti ad effettuare il downgrade alla 10.1, unica versione che non sembra essere effettivamente coinvolta dalla problematica. Un forte segnale che identifica la causa del problema: l’app Android Auto, e non quella legata all’assistente vocale vero e proprio.

Se vi trovaste in una simile situazione, questa sembra essere, al momento almeno, l’unica soluzione attendibile. Per installare una versione precedente non dovete fare altro che scaricarla da APKmirror ed inserirla nel vostro smartphone; attenzione però a non effettuare l’aggiornamento tramite il Play Store di Google, in caso contrario tutti i vostri sforzi sarebbero indubbiamente stati vanificati. Vi aggiorneremo nel momento in cui avremo novità in merito.