Vuoi cambiare operatore o offerta ma non sai proprio cosa scegliere? Vodafone questo mese ti propone valide alternative tra cui scegliere, per soddisfare tutte le tue esigenze, andando dalla rete alle chiamate e gli sms.

Perché scegliere Vodafone? Nonostante il testa a testa con TIM, l’operatore possiede la miglior copertura di tutto il Paese. A dimostrarlo sono le diverse ricerche effettuate dagli esperti del settore che ne hanno misurato anche la velocità, attestando il suo primato. Se non sei sicuro che nella tua zona arrivi la copertura 5G o di altro livello, sul sito Vodafone puoi verificare il tutto gratuitamente nella sezione “Verifica Copertura” e poi scegliere la tua offerta.

Le offerte Vodafone di Settembre

L’operatore ha dato il meglio di sé fornendo ai suoi clienti diverse offerte non solo ricche di vantaggi, ma anche molto economiche. Scopriamole nel dettaglio.

La prima promozione per rete mobile è la Family+, per i clienti che hanno già Vodafone a casa. Il pacchetto comprende giga e e chiamate illimitate al costo di 9,99 euro al mese con costo di attivazione gratuita.

Per seconda c’è la tariffa Red Pro: chiamate ed sms illimitati, 50 GB di navigazione in 5G e altri 10 GB attivando SmartPay. Il prezzo dell’offerta è di 14,99€ mensili.

Terza, ed ultima, promo è la Red Max Under 25, dedicata agli utenti che hanno meno di 25 anni. Comprende: minuti e messaggi illimitati, 100 GB per navigare in 5G e 10 GB se si decide di attivare SmartPay. L’offerta ha il costo pazzesco di soli 9,99 euro.

Il costo di attivazione delle ultime due promozioni è di 6,99 euro una tantum.