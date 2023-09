Siete alla ricerca di una scheda SD super efficiente e dall’ottimo rapporto qualità prezzo? Amazon ha la risposta che fa per voi.

Con ben il 50% di sconto dal valore iniziale, Amazon propone la vendita della scheda microSD Canvas Select Plus di Kingston, ad un prezzo davvero mai visto prima, soprattutto se consideriamo la qualità del prodotto in questione.

La Kingston, ovvero il più grande produttore americano di schede di memoria, con la nuova microSD Canvas Select Plus, si è proposta di realizzare una tecnologia in grado di raggiungere alte prestazioni, dotata di una grande resistenza e massima velocità. Tutto questo senza compromettere, in alcun modo, la sua affidabilità.

La scheda è compatibile con tutti i dispositivi Android, ed offre l’opportunità di acquisire foto e video ad alta risoluzione (full HD), anche nell’ condizioni ambientali più difficili, nel caso siate tipo che amano viaggiare e sballottare la vostra telecamera a destra e a sinistra.

Scheda Canvas Select Plu, tutte le caratteristiche

Ma vediamo, più nel particolare, le principali caratteristiche e dettagli della microSD Canvas Select Plus di Kingston.

Velocità UHS-I di classe 10 e fino a 100Mb/s. Ovviamente essa può variare in base al tipo di dispositivo utilizzato e alle configurazioni dell’host.

Essa risulta, infatti, resistente all’acqu a (IEC/EN 60529 IPX7 per la protezione in caso di immersione fino a 1 metro e per ben 30 minuti), agli sbalzi di temperatura ( tra -25° a 85°C), agli urti, si raggi X (secondo le linee guida dello standard ISO7816-1) e alle vibrazioni.

Non a caso, tali valori sono stati registrati in seguito al superamento di test militari MIL-STD-883 H, METHOD 2002.5

UHS-I, U3, V30, A1 ( 256 GB – 512 GB).

con capacità di 2 kilowattora. Dimensioni pari a 1.09×0.1×1.5 cm per 8.5 grammi.

Insomma un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare!