Si apre ufficialmente l’era dei nuovi iPhone 15, con Apple che oggi a Cupertino ha annunciato l’arrivo dei suoi nuovi smartphone. I prodotti di punta sono i modelli 15 Pro e 15 Pro Max, che hanno presentato poche novità ma incisive.

La nuova porta USB-C è arrivata ufficialmente, così come il nuovo telaio in titanio. Spazio anche ad una nuova fotocamera per il modello Pro Max.

iPhone 15 Pro e Pro Max, estetica e display

Il grande cambiamento che Apple ha deciso di introdurre riguarda il telaio. Questa volta il frame laterale dei nuovi flagship sarà in titanio, scelta adottata per conferire ai prodotti una resistenza maggiore ma non solo. L’obiettivo è alleggerire il peso, con il 15 Pro che peserà 18 grammi in meno rispetto al 14 Pro e con il 15 Pro Max meno pesante di 19 grammi rispetto al suo predecessore.

Per il resto cambia poco quanto nulla, tranne nel caso del lato sinistro dove arriva il nuovo Tasto Azione a discapito dello switch per il muto. Le cornici sono state ridotte di circa 0,7 mm, ma gli schermi restano pressoché identici ai modelli precedenti con 6.1 e 6.7 pollici. I display OLED continueranno a fornire la grande qualità tipica del Super Retina XDR, con colori nitidi e estremamente fedeli alla realtà.

Fotocamere migliorate, soprattutto per iPhone 15 Pro Max

Arriva ufficialmente un sistema di fotocamere migliorato definito Pro Camera. Quella principale è una grandangolare da 48 MP f/1.78, la seconda camera è una telephoto da 12 MP 5X solo sul Pro Max apertura f/2.8. La stabilizzazione migliora. La terza camera è ultra-wide da 12MP f/2.2.

Un hardware sempre più performante

Andando di pari passo con la numerazione a cui tutti sono abituati, quest’anno è il turno del nuovo processore A17 Pro a 3nm di proprietà di Apple. Nuovo processo produttivo e nuovo nome dunque.

Prezzi, colorazioni e disponibilità

I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max mostrano una serie di nuove colorazioni: Titanio Naturale, Bianco, Blu e nero. Per quanto riguarda i prezzi l’iPhone 15 Pro arriverà nelle seguenti configurazioni:

iPhone 15 Pro

128 GB – 1.239 euro

256 GB – 1.369 euro

512 GB – 1.619 euro

1 TB – 1.869 euro

iPhone 15 Pro Max