Da poco si è conclusa la presentazione ufficiale Apple tenutasi in diretta in tutto il globo. I nuovi dispositivi hanno un ché di straordinario, partendo dall’iPhone 15 disponibile anche in rosa ai modelli Pro della gamma dotati di fotocamera da 24 megapixel. La punta di diamante dell’evento potrebbe essere l’ultimo modello dello smartwatch più tecnologico che esista: l‘Apple Watch Ultra 2.

L’orologio è la versione aggiornata di quella precedente, lanciata appena un anno fa, dedicata agli sportivi, ai lavoratori, ai genitori a chiunque. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Apple Watch: un mix di alta tecnologia ed eleganza

Partiamo dal design: l’Apple Watch Ultra 2 presenta un’aspetto invariato rispetto alla versione precedente. La cassa, creata in titanio per una maggiore resistenza, è grande 49 mm. Per proteggere il prezioso display è stata aggiunto un vetro zaffiro che copre l’intero quadrante. I colori sembrano più nitidi grazie all’aumento della luminosità che arriva fino a 3000 nits.

Il tasto per attivarlo è posizionato sul lato sinistro ed è anch’esso colorato e programmabile. La corona digitale, invece, resta ancora sulla destra. L’Apple Watch Ultra Series 2 ha ancora la funziona del “double Tap”, il sistema di doppio tocco che permette a chi lo possiede di accedere a tutte le funzioni associate allo smartwatch come Siri o WatchOS.

Un grande vantaggio è che Siri è disponibile agli utenti senza che si connettano ad internet, poiché il famoso assistente virtuale della casa è già programmato nel WatchOS 10. Con il bluetooth sarà possibile collegarsi ad altri dispositivi e monitorare l’attività fisica. Inoltre possiede la speciale modalità notte che va ad attivare i caratteri in rosso per facilitarne la lettura.

Gli amanti della moda e del design apprezzeranno sicuramente i nuovi cinturini dell’Apple Watch realizzati in materiali del tutto ecologici. La politica perpetuata dall’Aziende per la protezione ambientale, si rivede nella rimozione di materiali inquinanti come il silicono e della pelle, sostituiti invece con tessuti e materiali in fibre naturali come per la versione FineWoven. Quest’ultimo sostituisce la versione originale in pelle, senza togliere la possibilità agli utenti di scegliere un design che lo ricordi perfettamente: la differenza è impercettibile. Inoltre, anche il procedimento di costruzione segue questa scelta con l’uso di energie 100% rinnovabili.

I colori disponibili sono differenti a seconda del cinturino scelto. La versione Apple Watch Ultra 2 costa 799 dollari ed entrerà in commercio a fine settembre.