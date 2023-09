Google Flights, le nuove funzioni ti permettono di risparmiare notevolmente sui voli

La ricerca del volo perfetto al prezzo più conveniente è una sfida che molti viaggiatori conoscono bene. Google, sempre attenta alle esigenze dei suoi utenti, ha recentemente introdotto nuovi strumenti in Google Flights per rendere questa ricerca più semplice e vantaggiosa.

Google Flights: finalmente possiamo cogliere tutte le occasioni disponibili!

Google Flights è una piattaforma che consente di confrontare e prenotare voli da diverse compagnie aeree. Questa settimana, la società ha lanciato una serie di aggiornamenti che promettono di rivoluzionare il modo in cui prenotiamo. Uno degli strumenti più interessanti è il monitoraggio della cronologia dei prezzi dei voli. Questa funzione analizza i dati storici per fornire informazioni dettagliate su quando i prezzi dei voli sono solitamente più bassi. Ad esempio, potrebbe rivelare che il momento ideale per prenotare un volo è generalmente due mesi prima della partenza. Oppure, potrebbe suggerire che i prezzi tendono a diminuire man mano che si avvicina la data di partenza o che volare da o verso un aeroporto alternativo nelle vicinanze potrebbe essere più economico.

Un altro strumento innovativo è il “Monitoraggio dei Prezzi“. Gli utenti possono impostare la loro destinazione e le date desiderate, e Google Flights monitorerà i prezzi per loro. Se sei flessibile con le tue date, puoi anche impostare il monitoraggio per “qualsiasi data”, permettendo a Google di inviarti notifiche via e-mail ogni volta che ci sono offerte vantaggiose nei mesi successivi. La vera novità che ha attirato l’attenzione però è la “Garanzia sui prezzi”. Su alcune ricerche, Google offre questa garanzia, promettendo che se il prezzo del volo prenotato dovesse diminuire prima della partenza, l’utente riceverà un rimborso della differenza attraverso Google Pay.

Google Flights ha anche condiviso alcune tendenze interessanti riguardo alla prenotazione dei voli per il 2023. Ad esempio, per i viaggi che iniziano a metà dicembre, le offerte migliori sono più probabili all’inizio di ottobre. Inoltre, i prezzi medi sono generalmente più bassi 71 giorni prima della partenza, un dato che ha subito un notevole cambiamento rispetto al 2022, quando i prezzi erano più bassi solo 22 giorni prima della partenza.

Questi nuovi strumenti e informazioni sono una testimonianza dell’impegno di Google nel fornire soluzioni che migliorano l’esperienza dell’utente. Con queste nuove funzionalità, prenotare un volo non solo diventerà più semplice, ma anche più economico.