Nel Regno Unito è scoppiato un vero è proprio stato di caos a causa di problemi tecnici che hanno mandato in tilt i sistemi di controllo dei voli. La National Air Traffic Services (NATS) ha dovuto necessariamente limitare di molto il traffico aereo per ragioni di sicurezza.

Il cielo è tuttavia stato lasciato “aperto”, ma la riduzione dei voli era essenziale per evitare di creare pericolosi rischi nel sistema di trasporto. Un caso molto simile era già accaduto negli USA ad inizio anno. Tuttavia, allora, il problema era stato provocato da un errore umano e non del sistema stesso.

Qual è stata la causa dei problemi tecnici del sistema?

Pare che il problema abbia influenzato la capacità del sistema di generare in automatico i piani di volo. Gli ingegneri a lavoro ci hanno messo molto tempo per trovare la causa del guasto e nel frattempo hanno dovuto inserire manualmente ogni singolo piano.

Il caos causato dai problemi tecnici non ha colpito solo il Regno Unito. Il problema poi si è riversato su tutto il traffico aereo del mondo. Centinaia di voli, sia in entrata che in uscita, hanno accumulato ritardi anche oltre le 12 ore. La Loganair, una compagnia scozzese, per avvisare tutti i suoi clienti ha pubblicato tutta la rete dei sistemi di controllo di traffico dei voli in UK. Ha poi anche dato la possibilità di prenotare nuovamente i voli nelle 48 ore successive gratuitamente, nonostante il problema non fosse da loro dipeso.

La situazione peggiore è stata a Londra Heathrow. Parliamo dell’aeroporto principale e più grande di tutto il paese, dove le persone sono rimaste bloccate per ore ed ore in attesa anche di voli con tratta breve. Le ripercussioni del guasto hanno continuato e continuano ad influire sul traffico aereo. Per tornare alla “normalità” pare infatti che ci vorrà un po’ di tempo, considerando il numero di voli che devono essere recuperati e i passeggeri in attesa.