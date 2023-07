Da ormai 14 anni tutti coloro che hanno uno smartphone hanno potuto conoscere i vantaggi della comunicazione veloce, ma soprattutto gratuita. Il mondo della comunicazione prima della nascita di Whatsapp, infatti, era molto diverso e anche oneroso.

Un esempio pratico sono gli SMS, ormai usati solo in caso di estrema emergenza. Ogni SMS aveva e ha un costo preciso, non molto gravante, ma che rendeva costoso il portare avanti intere conversazioni, considerando anche che si era costretti a rientrare in un determinato numero di caratteri. Una volta superati quei caratteri bisognava pagare il doppio.

Whatsapp ha quindi rivoluzionato il mondo della messaggistica proponendo un metodo che negli anni è stato copiato da tanti. La sua forza deriva da alcuni punti indispensabili che hanno permesso il suo successo. Basti pensare alla facilità d’utilizzo dell’app grazie ad all’interfaccia chiara e alle varie funzioni che semplificano l’esperienza di chi la utilizza.

La “fabbrica” Whatsapp continua ad implementare questa facilità: uno degli ultimi aggiornamenti, infatti, va a rendere più veloce e pratica la connessione tra gli account sul telefono, alla versione desktop Whatsapp Web. Un altro punto su cui si concentra costantemente riguarda la privacy e la sicurezza dei suoi utenti. Whatsapp, infatti, è uno dei servizi di messaggistica istantanea più sicuri: grazie alla crittografia end-to-end rende le conversazioni private. Ora presenta un’altra novità, che andrà a migliorare un aspetto essenziale in termini di privacy.

Il nuovo aggiornamento Whatsapp per i gruppi e per la privacy

Una delle funzionalità più apprezzate di Whatsapp è quella di poter creare dei gruppi dove poter conversare tutti insieme ed organizzare magari qualche evento. Nell’ultimo periodo, una delle funzioni che ha fatto più discutere è stata quella di poter creare anche gruppi con addirittura 1024 partecipanti. Con la nuova funzione arriverà però una novità che migliorerà non propriamente la funzionalità dei gruppi, ma degli utenti che ne fanno parte. Di cosa parliamo in particolare?

Facciamo una premessa: quante volte siete stati aggiunti ad un gruppo con gente che non conoscevate o a cui non volevate mostrare il vostro numero di telefono?

Bene, con il nuovo aggiornamento avrete la possibilità di mostrare il vostro numero di telefono soltanto agli amministratori il gruppo, cioè a coloro che vi hanno tra i contatti. Tuttavia, non potrete avere la certezza che ciò sia possibile: l’impostazione di non mostrare il numero sarà limitata solo per gli amministratori del gruppo. Questo non vuol dire che non si estenderà a tutti, ma al momento è presente soltanto una versione beta, dando accesso in anticipo agli aggiornamenti a determinati utenti. Questo permette a Whatsapp di sondare il terreno e capire se le proprie tattiche hanno un buon riscontro.

Purtroppo, non si sa di preciso quando questa novità arriverà a tutti. Siamo sicuri che, nel caso in cui superi la prova beta, non passerà molto tempo prima che tutti noi potremo accedervi.