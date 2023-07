La famosa app di messaggistica ha introdotto una novità che permette di usare un codice QR per passare le proprie chat da un telefono all’altro senza aver bisogno di google drive. Le prime indiscrezioni su questa funzionalità risalgono già al di gennaio ed ora è finalmente disponibile sui sistemi Android, come ha annunciato lo stesso Zuckerberg con un post su Facebook.

Questa è una soluzione comoda, semplice e soprattutto alla portata di coloro che non sanno usare al meglio la tecnologia. La nuova funzione dovrebbe presto diventare usufruibile a tutti, tuttavia non vi è stata ancora alcuna conferma per la data di uscita.

Come funziona il passaggio dati usando il QR code Whatsapp?

Basterà entrare nelle impostazioni e cliccare sulla sezione chat, poi su trasferisci chat.

Tale trasferimento avverrà esclusivamente sui dispositivi, ergo nulla è trasportato sul cloud.

Dopo aver toccato il tasto inizia, WhatsApp chiederà di attivare i servizi di geolocalizzazione, sarà poi necessario installare l’app sul nuovo dispositivo ed effettuare la registrazione con lo stesso numero di telefono.

Infine basterà inquadrare con la fotocamera del vecchio smartphone il codice QR mostrato sullo schermo di quello nuovo per avviare la procedura.

Sarà necessario però che i due smartphone non dovranno essere bloccati o spenti fino al termine del trasferimento dati.

Uno però dei limiti di questa nuova funzionalità? È quello di essere usufruibile solo se il sistema operativo del nuovo cellulare è il medesimo di quello che si usava in passato sul vecchio dispositivo. Quindi magari se si passa da Android a iOS o viceversa la funzione non potrà essere usata.

Tuttavia, restano ancora i metodi preesistenti. Sul nuovo smartphone si può ripristinare il backup più recente di WhatsApp del vecchio dispositivo. In questo caso però resta il fatto che il passaggio sia più semplice se si ha lo stesso sistema operativo. Non vi preoccupate, comunque sarà ancora possibile migrare WhatsApp da un iPhone ad un sistema Android o viceversa.

Il nuovo sistema con il QR ha inoltre la stessa attenzione per la privacy di quello precedente. I dati infatti verranno condivisi solo tra i due dispositivi e saranno completamente crittografati durante il trasferimento.

Che ne pensate di questa nuova funzione? Una cosa è certa, renderà il passaggio dati molto più veloce.