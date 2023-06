WhatsApp: presentati i canali, in arrivo anche in Italia

WhatsApp ha deciso di dare una bella svolta alla propria piattaforma, ha infatti a sorpresa annunciato i canali, una feature molto simile a quella vista in Telegram e che effettivamente mancava all’applicazione di casa Meta, vediamo insieme in cosa consistono.

L’idea alla base di WhatsApp è quella di consentire “un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente su WhatsApp”, la novità nasce dal desiderio di permettere ad un elemento unico, di comunicare i contenuti condivisibili su WhatsApp con tante persone, dunque messaggi di testo, vocali, foto, video, adesivi o sondaggi.

Al momento è però il caso di precisare, la funzione è disponibile solo in Colombia e Singapore, ma come scrive WhatsApp “nei prossimi mesi porteremo i canali e la possibilità per chiunque di crearli in altri Paesi”.

Cosa cambia

Per rendere possibile l’approdo dei canali all’interno dell’app, WhatsApp ha pensato ad un po’ di rielaborazione della sua piattaforma, ed ecco che dunque arriva una nuova scheda chiamata Aggiornamenti, a farle posto ci ha pensato quella dello Stato, infatti ora nel nuovo menù avremo i nostri canali e sotto sempre e comunque gli Stati WhatsApp.

In aggiunta l’equipe di sviluppo sta elaborando anche una directory di ricerca proprio allo scopo di trovare i canali in base a ciò che più si desidera, dalle squadre di calcio fino agli aggiornamenti delle autorità delle nostre zone.

Ovviamente la privacy è al centro del progetto, nessuno potrà vedere il numero l’immagine profilo dell’amministratore così come il numero degli altri utenti iscritti al canale o comunque identificarlo in qualche modo.