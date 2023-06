WhatsApp ha lanciato i canali, ma come funzionano?

Sono stati presentati ufficialmente da WhatsApp i canali, nuovo aggiornamento che gli utenti sembrerebbero essere pronti a scoprire di buon grado. Secondo quanto riportato dall’azienda, si tratta di “un modo facile, affidabile e privato utile per ricevere aggiornamenti importanti dalle persone e dalle organizzazioni direttamente su WhatsApp”.

La scelta di WhatsApp è stata quella di concedere al suo pubblico un nuovo strumento con cui una sola persona può mandare a tutti i suoi utenti dei contenuti di ogni genere, come ad esempio foto, video, adesivi, sondaggi, testi e messaggi vocali. In questo momento i canali non sono disponibili in tutto il mondo, visto che l’azienda ha lanciato la nuova funzione solo in Colombia e a Singapore, ma a quanto pare l’update è previsto per tutti.

WhatsApp: i canali e la loro natura, ecco il pensiero del colosso della messaggistica

L’applicazione è stata riorganizzata in maniera molto leggera con una scheda nuova. Questa si chiama “Aggiornamenti”. Al suo interno ci saranno anche gli stati di WhatsApp, dei quali non esiste più un collegamento sulla barra.

Ovviamente la privacy è garantita a tutti coloro che creano dei canali e che vi si iscrivono. L’amministratore di ogni canale WhatsApp potrà infatti sapere che tutti gli iscritti non potranno mai conoscere il suo numero di telefono o l’immagine del profilo.

Tutti i contenuti che saranno presenti in un canale avranno una scadenza con la cronologia che resterà sincronizzata con i server di WhatsApp per massimo un mese. Tutti gli amministratori sceglieranno poi se impedire degli screenshot o altre attività.