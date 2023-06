Kit di dermatologia, un passo avanti per la medicina

Il kit di dermatologia rappresenta un apporto significativo delle tecnologie per il settore medico.

Si tratta, infatti, di un sistema che sta avendo un grande riscontro presso gli studi dermatologici inglesi.

In quanto, in grado di studiare ed analizzare le principali lesioni della pelle attraverso l’utilizzo di uno Smartphone e di un kit ad esso collegato.

È stato il NHS (National Health Service), ovvero il sistema Nazionale sanitario del Regno Unito, ad occuparsi dei test e dell’implementazione di questo kit. Dopo i notevoli risultati raggiunti vi si è posto l’obiettivo di estendere questo servizio a tutti i centri dermatologi dell’Inghilterra.

Kit dermatologico, come funziona

Il kit è composto da una piccola lente, ovvero il dermatoscopio, collegata allo smartphone.

Essa consente di avere una risoluzione molto affidabile dell’immagine della pelle e di eventuali lesioni o manifestazioni cutanee.

Esse possono essere osservate ed analizzate facilmente anche dal proprio medico di base. In questo modo non vi è la necessità di doversi rivolgere, nelle situazioni in cui non viene riscontrato alcun problema rilevante, ad un dermatologo esperto.

Il kit dermatologico rappresenta un passo avanti davvero considerevole in questo settore della medicina.

In questo modo i dermatologi hanno potuto sfoltire considerevolmente le loro liste di attesa evitando circa 10.000 visite inutili, di pazienti che grazie al kit hanno potuto sincerarsi di non avere nulla di grave.

Dando priorità a quei pazienti che hanno manifestato reali problemi derivati da lesioni cutanee.

In quanto il tempo che i dermatologi riescono a risparmiare grazie all’integrazione del kit dermatologico, consente di concentrare maggiormente le proprie attenzioni ed intervenire più velocemente nei casi più gravi.

Lo sviluppo di tali tecnologie tuttavia non si ferma qui, essa infatti si propone in futuro di riuscire ad effettuare una diagnosi di lesioni cancerose in pochissimi secondi.

Tecnologia che se venisse impiegata anche per le diagnosi e la prevenzione di malattie quali tumore, cancro e molte altre, potrebbero salvare una grande quantità di vite sulle quali sarà possibile agire con repentina attenzione.