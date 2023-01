Cani, gli scienziati stanno elaborando una medicina che gli allungherà la vita

I cani sono animali che portano molta gioia nella vita dei loro padroni, ma purtroppo la loro vita è più breve rispetto a quella degli esseri umani. Tuttavia, una startup sta cercando di cambiare questa situazione ideando una pillola anti-età per aumentare la longevità dei nostri amici a quattro zampe.

Cani: quando uscirà la soluzione contro la vecchiaia?

L’azienda si chiama Loyal e sta attualmente conducendo due studi che prevedono l’assunzione di una pillola mensile o giornaliera. Entrambi i prodotti sono ancora nella loro fase iniziale, ma si spera che possano essere lanciati nel 2024 e nel 2026.

La startup sta conducendo il più grande studio di epigenetica del cane mai condotto prima, che mostra ai ricercatori tutti quei cambiamenti reversibili che agiscono sul DNA dei cani. In poche parole, capire come questi cambiamenti molecolari contribuiscano all’invecchiamento dell’animale domestico potrebbe fornire parametri di riferimento migliori per stabilire la salute del nostro amico a quattro zampe.

L’idea è che questi studi possano aiutare non solo i cani, ma anche gli esseri umani, poiché potrebbero svelare alcuni concetti chiave dell’invecchiamento. Ad ogni modo i risultati degli studi attualmente in corso non sono ancora stati pubblicati, pertanto è ancora presto sapere con certezza se la pillola funzionerà davvero.

In generale, è importante che i proprietari di cani si prendano cura della loro salute e del loro benessere in modo appropriato, attraverso una dieta equilibrata, esercizio fisico e visite regolari dal veterinario. In questo modo, i nostri amici a quattro zampe vivranno una vita lunga e sana, indipendentemente dallo sviluppo di una possibile pillola anti-età.