WhatsApp, trucco choc per recuperare i messaggi cancellati

Sono molte le persone che si interrogano su come sia possibile recuperare dei messaggi WhatsApp quando sono già stati cancellati prima di leggerli. Effettivamente un trucco molto semplice da utilizzare esiste ed è anche gratuito sul web. Bisognerà scaricare un’applicazione denominata WAMR.

Questa si occupa di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp per poi memorizzarne il contenuto. In questo modo, nel momento in cui un messaggio dovesse risultare cancellato all’apertura della chat, potrà essere recuperato in qualsiasi momento. L’applicazione almeno per il momento è disponibile solo sul web in formato apk ed è legale al 100%. Si tratta di una di quelle funzionalità che non verrà mai implementata da WhatsApp, proprio per via dell’esistenza dei messaggi effimeri e dei messaggi cancellabili.

WhatsApp: arrivano anche tanti aggiornamenti, eccone uno in particolare

Più volte si è discusso dell’effettiva utilità di tutti i nuovi aggiornamenti che arriveranno, ma molto probabilmente ci ritroviamo di fronte all’ondata di update più interessante di sempre. Sebbene qualcuno credeva che WhatsApp non potesse migliorare ulteriormente quanto fatto vedere durante questi anni, si sbagliava di grosso e a dimostrarlo saranno i tempi che verranno.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, WhatsApp starebbe per introdurre ufficialmente nuove emoji. Queste arriveranno nel mese in corso ma non finisce qui. Gli utenti Android infatti potranno utilizzare un nuovo supporto per connettere il loro account WhatsApp oltre al computer mediante WhatsApp Web. Si tratta dell’iPad, il quale vera quindi usato come un vero e proprio PC sul quale collegare il proprio account.