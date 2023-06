Il nuovo volantino Eurospin riesce a ritagliarsi un grosso spazio nel cuore degli utenti di tutta Italia, mettendo sul piatto un risparmio più unico che raro, poiché al giorno d’oggi è possibile completare gli acquisti recandosi personalmente in ogni negozio, così da poter approfittare di un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile.

Tutti i prodotti effettivamente inclusi nella campagna, lo ricordiamo, sono affiancati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Nella maggior parte dei casi gli ordini non sono effettuabili, almeno agli stessi prezzi, anche online sul sito ufficiale, ma potrebbero essere comunque presenti delle eccezioni.

Volantino Eurospin, che offerte sono disponibili

Fino al 18 giugno la Spesa Intelligente di Eurospin garantisce prezzi decisamente concorrenziali, non solo sui beni alimentari o di prima necessità, ma anche sulla tecnologia. Tra le occasioni da non perdere assolutamente spicca chiaramente il televisore da 32 pollici, una smart TV di United, il cui prezzo è finalmente ribassato a soli 149 euro.

Coloro che invece fossero alla ricerca di un prodotto per la casa, potranno acquistare il ventilatore da terra, disponibile a 14,99 euro, oppure anche la scopa elettrica cordless di Termozeta, proposta all’acquisto a 79 euro. Si tratta di un dispositivo dotato di batteria integrata, utilissimo per essere utilizzabile anche senza filo.

I dettagli del volantino di Eurospin li potete trovare elencati direttamente nelle pagine inserite in fondo all’articolo.