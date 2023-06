Manifest, la serie di successo di Netflix conquista la vetta degli ascolti

Alla chiusura della quarta e ultima stagione, la serie di successo di Netflix “Manifest” ha conquistato il primo posto negli ascolti italiani. Il programma, che racconta le intriganti vicende del volo 828, ha continuamente affascinato il pubblico di tutto il mondo. Con la pubblicazione dei nuovi episodi questo fine settimana, “Manifest” non solo ha raggiunto la vetta delle classifiche italiane, ma ha anche guadagnato grande popolarità negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Nel frattempo, una nuova commedia originale intitolata “FUBAR” ha conquistato il secondo posto in classifica. Questa commedia d’azione con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro ha il potenziale per raggiungere 100 milioni di ore di visione, aprendo la strada a una possibile seconda stagione. Il terzo posto va alla fiction colombiana “Falso profilo”, che segue Camila, una donna che scivola in un’illusione di felicità dopo un incontro inizialmente perfetto tramite un’app di incontri.

Manifest è la serie di successo su Netflix

Con la sua terza stagione, “New Amsterdam” torna nella top 10, mentre la popolare serie “Riverdale” occupa la quinta posizione. Con la sua terza stagione, la serie originale spagnola “Valeria” è al sesto posto, seguita da “Queen Charlotte: A Bridgerton Story” al settimo posto. Questa avvincente storia segue una giovane donna che viene costretta a sposarsi contro la sua volontà, mentre naviga nella complessità della corte reale.

Nella categoria film, “A Beautiful Life” è il film più popolare del fine settimana. Questo film danese racconta la storia di un produttore musicale che trova un giovane pescatore di talento ed è costretto a scegliere tra fama e amore. Anche il suo debutto internazionale è stato un grande successo, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Queste classifiche forniscono un’idea delle tendenze attuali e dei modelli di visione di Netflix in Italia e altrove. Sebbene Netflix abbia iniziato a rilasciare valutazioni ufficiali alla fine del 2021, queste classifiche settimanali sono un’utile indicazione dei film più popolari.

Non c’è da stupirsi che serie come “Manifest” e film come “A Beautiful Life” stiano ottenendo un ampio riconoscimento e coinvolgimento, dato che le piattaforme di streaming continuano ad attrarre i fan con il loro vasto spettro di materiale. Netflix offre ai consumatori un’ampia gamma di alternative di intrattenimento, sia che si tratti di decifrare trame enigmatiche o di immergersi in trame coinvolgenti.