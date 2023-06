Sky si prepara ad un mese di grande spettacolo a Giugno 2023

Preparatevi a una fantastica serie di film e serie TV in arrivo su Sky a giugno 2023. Ce n’è per tutti i gusti, dai nuovi show più attesi alle fiction più avvincenti. Lunedì 5 giugno, Sky Atlantic farà debuttare una nuova serie televisiva diretta da Sam Levinson, il creatore di Euphoria. Questa attesissima serie, interpretata da Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp, sarà accessibile in esclusiva su NOW al Festival di Cannes. La serie, intitolata “The Idol“, esamina il costo della fama mentre Jocelyn (Depp), una pop star, cerca di recuperare la sua posizione nel mondo della musica con l’aiuto di uno squallido promotore di nightclub, Tedros (The Weeknd).

Sky, ecco le serie ed i film in arrivo a Giugno 2023

Domenica 11 giugno, preparatevi per l’avvincente dramma della HBO “White House Plumbers“. Questo programma, interpretato da Woody Harrelson e Justin Theroux, si addentra in una storia di intrighi politici e corruzione. Promette di tenere gli spettatori sul filo del rasoio, poiché è prodotto da David Mandel e scritto dai vincitori dell’Emmy Alex Gregory e Peter Huyck.

Per gli appassionati di commedie, “Funny Woman” verrà lanciato venerdì 2 giugno. Basata sul romanzo di Nick Hornby, questa serie segue Barbara Parker (Gemma Arterton) mentre tenta di entrare nel mondo dominato dagli uomini della stand-up comedy nella Londra degli anni Sessanta. È disponibile su Sky Serie e su NOW.

Se avete seguito le imprese di Mr. Selfridge, non perdetevi la quarta e ultima stagione di “Mr. Selfridge: Il negozio dei sogni“. A partire da mercoledì 14 giugno, questa serie vi trasporterà nei famosi grandi magazzini Selfridge’s di Londra e analizzerà i problemi che i suoi lavoratori devono affrontare.

La tanto attesa seconda stagione di “Sex and the City” debutta venerdì 23 giugno. In questa acclamata serie, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprendono i loro ruoli. Le protagoniste affrontano gli alti e bassi della vita e si aspettano temi di resilienza e resistenza. Inoltre, HBO Max riceverà alcune nuove affascinanti serie. “Investigations by Sister Boniface” segue l’amabile suora di Lorna Watson, Sister Boniface, mentre combina i suoi obblighi religiosi con l’aiuto alla polizia nelle indagini forensi. In “Pagan 3 Peak“, Gedeon Winter ed Ellie Stocker si ritrovano a indagare su omicidi su entrambi i lati del confine tedesco-austriaco.