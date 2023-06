Google Pixel 8, svelati i primi dettagli sul SoC Tensor G3

Il debutto della famiglia Google Pixel 8 non è ancora stato definito dal colosso di Mountain View, ma le informazioni sui device si stanno intensificando. I leaker stanno scoprendo sempre nuovi dettagli per definire la scheda tecnica dei dispositivi.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Google farà debuttare sui Pixel 8 il nuovo chipset Tensor G3. Come per i modelli precedenti, Big G non ha realizzato un System-on-Chip che punta alla potenza bruta.

Infatti, le prestazioni del Tensor G3 sono inferiori rispetto a quelle garantite dalle soluzioni Qualcomm o Apple. Questa notizia sembra contraddire quanto emerso nelle scorse settimane, quando si vociferava che Google puntasse ad aumentare nettamente le prestazioni del proprio SoC.

Google Pixel 8 sarà spinto dal SoC Tensor G3, il System-on-Chip di nuova generazione è stato avvistato su Geekbench

Purtroppo, sembra che questo salto di potenza non ci sia stato. Il Tensor G3 ha effettuato un test benchmark sulla piattaforma GeekBench e per questo è possibile saggiarne le potenzialità. Il nuovo SoC di Google ha ottenuto 1.186 punti nel test single core e 3.809 punti nel test multi core. L’architettura del chipset è basata su 9 core totali di cui 4 core con frequenza di clock a 2,15 GHz, 4 core che operano a 3,45 GHz e 1 core con una velocità di clock di 3,02 GHz.

Nonostante le prestazioni non siano al livello delle aziende leader di settore, Qualcomm e Apple su tutte, Google non ha mai voluto puntare sulle prestazioni pure. Infatti, l’azienda di Mountain View preferisce ottimizzare le prestazioni relative all’Intelligenza Artificiale e del machine learning. Non resta che attendere maggiori dettagli sui Pixel 8 e sulla loro scheda tecnica che certamente non tarderanno ad arrivare.