GTA 6, gli analisti si aspettano vendite e incassi record per Rockstar Games

Il debutto di GTA 6 è forse l’evento videoludico più atteso dai videogiocatori. Il team di Rockstar Games sta lavorando allo sviluppo del nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto ma al momento non ci sono indicazioni precise in merito.

Stando alle informazioni emerse fino ad ora, Take-Two Interactive sembra intenzionata a lanciare il titolo durante una finestra compresa tra le festività natalizie del 2024 o all’inizio del 2025. Considerando questo periodo, dovremmo iniziare ad avere i primi dettagli nel corso dei prossimi mesi.

Tuttavia, in attesa di scoprire informazioni certe su GTA 6, l’analista Joost van Dreunen ha provato ad immaginare cosa succederà al lancio del gioco. Secondo le previsioni, il titolo raggiungerà agilmente almeno 25 milioni di copie vendute durante l’intero ciclo di vita.

GTA 6 sarà un successo clamoroso per Rockstar Games, gli analisti già prevedono dei numeri da record in termini di vendite e incassi

Le vendite nelle prime ore dal lancio si attesteranno intorno ai 12-14 milioni di copie. Questo significa che GTA 6 totalizzerà oltre un miliardo di dollari già nella prima settimana di lancio. Tali cifre non sono valori immaginari, ma formulate sulla base di quanto successo con GTA 5.

Infatti, Rockstar Games ha venduto 11,21 milioni di copie di GTA 5 nelle prime 24 ore. Il miliardo di dollari di incassi è stato ottenuto nei primi tre giorni. Inoltre, il titolo ha continuato a vendere negli anni, complici anche il passaggio dalle versioni old-gen e next-gen delle console Microsoft e Sony.

Glia analisti si aspettano che la nuova fatica di Rockstar Games sarà un successo incredibile. Probabilmente le vendite non saranno veloci come per GTA 5 ma, in ogni caso, GTA 6 infrangerà molti record. I giocatori, invece, non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle atmosfere di Vice City e tornare a seminare distruzione tra le sue strade.